日本船主協会篠原康弘 理事長「この船に乗っている全45隻の船員の数が1000人。この1000人と船舶・貨物が人質にされ、戦争の道具にされているのが今の状態」【写真を見る】「船舶・貨物が人質にされ戦争の道具に」ペルシャ湾に日本人船員24人含む45隻の日本関連船舶が取り残されている日本船主協会理事長海運会社などが加盟する日本船主協会によりますと、現在もペルシャ湾内には日本人船員24人を含む、45隻の日本関連の船