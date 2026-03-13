東日本大震災から15年が過ぎた。被災地に爪痕は今も残り、被災者の心の傷を癒すには15年は短かすぎる…。中でも福島県は地震と津波に加えて史上最悪の原発事故に見舞われ、今も避難者は2万人を超える。そして廃炉に向けた事故処理は遅々として進まない…。【写真を見る】原発がテロリストに攻撃されたら…標的となる使用済み燃料チョルノービリの66倍だが、この15年の間に原発を巡る社会のスタンスはかなり変わった。福島第一原発