正午すぎ、東急東横線で停電が発生し、神奈川県内の一部区間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということで、この後の帰宅ラッシュにも影響が出る可能性があります。東急電鉄によりますと、午後0時20分ごろ、東横線の大倉山とみなとみらいの間で停電が発生しました。この停電の影響で、東急東横線、および直通運転をしているみなとみらい線は、菊名と元町・中華街の間の上下線で運転を見合わせています。