イラン情勢の悪化で国内経済への影響が懸念されるなか、中東でビジネスを展開する日本企業の数は1500社を超えていることがわかりました。帝国データバンクによりますと、ことし1月時点で中東の13か国に拠点を置いたり、輸出入を行ったりしている日本企業は1515社にのぼるということです。国別では、▼UAE=アラブ首長国連邦が最も多い709社。次いで、▼ハイテク産業などの拠点が多いイスラエルが473社、▼エネルギー関連の進出が目