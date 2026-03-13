2023年7月、子どもの捜索に取り組むNGOが大型モニターに流した、行方不明者の情報提供を呼びかける広告＝キーウ中心部（共同）【ジュネーブ共同】国連人権理事会が設置したウクライナでの人権侵害状況を巡る独立調査委員会は12日、ロシアが侵攻を続けるウクライナから子ども1200人以上を強制移送したとの報告書を発表した。ロシア当局による「人道に対する罪に当たる」と指摘した。モーゼ委員長は「子どもの強制移送は国際法違