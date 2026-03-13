◇NBA レイカーズ 142-130 ブルズ(日本時間13日、クリプトドットコム・アリーナ)河村勇輝選手が所属するブルズがInstagramを投稿。この日、八村塁選手と日本人対決を繰り広げた2人の再会の場面を載せました。八村選手がベンチにいる河村選手のすぐ目の前でボールを受けると、相手の力強いブロックをかわすよう素早く回転しジャンプシュートしたり、河村選手はレブロン・ジェームズ選手のブロックをかわしながら3Pシュートを成功。