人事院は13日、2025年に懲戒処分を受けた一般職の国家公務員は前年より36人少ない249人だったと発表した。セクハラが絡んだ処分は31人減の15人、パワハラが6人減の12人となり、いずれも減少した。全体を省庁別で見ると、法務省が60人で最多。次いで国税庁37人、海上保安庁31人などで、職員数の多い省庁が上位となった。処分の種類別では重い順に免職16人、停職57人、減給120人、戒告56人だった。理由は、窃盗や暴行などが対