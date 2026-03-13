坂本昌行さん、前田亜季さん、松崎祐介さん、瀧七海さんが、舞台「『るつぼ The Crucible』プレスコール＆初日前会見」に登壇しました。【写真を見る】【 坂本昌行 】後輩・松崎祐介の稽古の様子を見て「嬉しくもあり、頼もしいなという感じ」セリフ覚えでは「一度脳みそ崩壊」の苦闘劇作家アーサー・ミラーの代表作で、1692年にマサチューセッツ州セイラムで実際に起きた魔女裁判を題材に、集団心理の恐ろしさや人間の尊厳