◇ワールドベースボールクラシック公式練習日（現地12日、マイアミ）日本時間15日午前10時に行われる侍ジャパンとベネズエラの一戦。ベネズエラの先発はレンジャー・スアレス投手です。オマー・ロペス監督は「スアレスはWBCの中でも最高の投手の一人」と自信を持って左腕を送り出します。また、「日本は強いチーム」と前置きし、「選手、チーム全体一人ひとりがやるべきことをやっていくこと。情熱を持って行っていく。それを勝