衆議院では、高市総理大臣が目指す新年度予算案の年度内成立に野党側が反発を強めています。与党側はこのあと予算委員会で予算案を可決し、13日夜に衆議院を通過させる方針です。国会内からフジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。13日中の衆議院通過という強硬姿勢を貫く与党に対する野党側の反発により、予算委員会は予定より6時間以上遅れ、午後3時に始まりました。中道改革連合・長妻議員：これだけ短い期間で予