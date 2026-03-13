3月12日、フジテレビの三上真奈アナウンサーが自身のInstagramを更新。同局のアナウンサーが次々と退社するなか、出演した番組衣装を着たオフショットを一気に大量投稿し、ファンから声援があがっている。三上アナは2月19日に第1子妊娠を発表したばかり。2月28日には《最近のみかみはとにかく食欲と戦う日々です》などとつづり、横浜中華街で“爆食”する姿を報告していたが、それ以来の投稿となる。《最近の衣装さんたち ちな