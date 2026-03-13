「２０２５年オートレース選手表彰式」が１３日、東京都内のホテルで行われファン、関係者約２７０人が列席した。優秀選手賞・特別賞を受賞した佐藤励（２６＝川口）は昨年、ＳＧオールスター・オートレース、ＳＧ日本選手権オートレースのＳＧ２Ｖと活躍した。「自分の中で大きい１年だった。想像以上の成績でした」ＳＧを２回勝ったことで「車を買いました」と初告白。５月に納車予定で待ち遠しい様子。今年は「まだ上に賞