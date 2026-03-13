「２０２５年オートレース選手表彰式」が１３日、東京都内のホテルで行われファン、関係者約２７０人が列席した。ファンが選んだベストマッチ・オブ・ザ・イヤーは伊藤正真（３４＝伊勢崎）が制した２０２５年１１月２３日の川口ナイトレース優勝戦。伊藤は「お客さんに選んでもらったのがうれしい。少しでも感動、勇気を与えられたのかなと、思うとうれしい」と喜んだ。この節の直前、８日に父であり同じオートレーサーだっ