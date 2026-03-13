「さすが、お笑い芸人」ということだろうか。実業家の河原由次氏のX投稿に端を発した、お笑いコンビ・スリムクラブとの応酬はスリムクラブが“ネタ”に落とし込んだことで「終結」を迎えることになりそうだ。「河原氏は3月4日、新幹線車内で『551蓬莱』の豚まんを食べたところ、隣席の乗客から注意されたことを自身のXに投稿、公共の場所で匂いが強い食べ物の扱いについてさまざまな意見が寄せられました。さらに3月9日、《ラ