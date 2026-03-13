3月13日発表 「銀河鉄道999」のメーテル役、「ローマの休日」などのオードリー・ヘプバーンの吹き替え、「綾鷹」のナレーションなどで知られる声優の池田昌子さんが3月3日午後0時27分、脳出血のため逝去した。享年87。告知は彼女が所属する俳協の公式ページにて行われた。 池田さんは女優としてだけでなく、"声優"へも強くこだわりを持っており、まだ声優という