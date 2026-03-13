コロラドに、わずかながらも反転の気配が漂い始めた。昨季１１９敗という歴史的低迷に沈んだロッキーズにとって、今春の第６回ＷＢＣは沈滞ムードを破る数少ない好材料になっている。米メディア「ヘビー」が注目したのは、イタリア代表として出場しているマイケル・ローレンゼン投手（３４＝ロッキーズ）の快投だ。米国籍を持ちながら大会ルールによりイタリア代表入りした右腕は、１１日（日本時間１２日）の１次ラウンドＢ組