２７日に最終回を迎えるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の主演・郄石あかりが１３日、東京・渋谷のＮＨＫ 放送センターを訪れ、３０日スタートの「風、薫る」主演の見上愛、上坂樹里へバトンタッチセレモニーを行った。見上は先輩ヒロインの郄石に「撮影中の、ずっと忘れないだろうなと思う瞬間やエピソードがあれば教えてください」と質問。郄石は「皆さんとのお芝居で得られるものが多く、目を見ただけ