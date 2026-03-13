メ～テレ（名古屋テレビ） 女性にテキーラを大量に飲ませ、死亡させたとされる男に懲役14年の判決が言い渡されました。 準強制性交等致死などの罪に問われたのは、名古屋市港区の会社役員・板谷博希被告(44)です。 起訴状などによりますと、板谷被告は2023年5月、名古屋市中区の飲食店で女性(当時25歳)にテキーラを32杯飲ませて泥酔させた上、ホテルに連れ込んでわいせつな行為をしようとし、その後女性