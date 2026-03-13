俳優の勝地涼（３９）が１３日、都内で舞台「ＮＯＲＡ」（ティモフェイ・クリャービン演出、７月に東京芸術劇場プレイハウス）の製作発表に出席した。イプセンの名作「人形の家」をスマホ中心の現代に移して描く異色作で、勝地は主人公ノラ（黒木華）の夫を演じる。出演者が演出家と対面するのはこの日が初めてだったが「リモートでのオーディションではクリスマスの思い出とか聞かれ、たわいない話をしていた。なので、受かる