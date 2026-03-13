特急「やくも」の新型車両 JR西日本が国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰を受けることになりました。岡山県と山陰を結ぶ特急列車「やくも」が評価されました。 バリアフリー化の推進に多大な貢献が認められた個人・団体を表彰するもので、2007年度に創設されました。 2024年に新型になった「やくも」について、「設計段階から障害者との意見交換を丁寧に行い、細部にわたりバリアフリーに配