伊吹観音寺航路待合所観音寺市提供 香川県観音寺市が整備していた伊吹～観音寺航路の新しい待合所が観音寺港に完成し、3月17日から移転オープンします。 木造平屋建て約95平方メートルで、24時間利用できる多目的トイレなどを整備しています。券売所と港務所、駐輪場を併設しています。場所は伊吹漁協観音寺地方卸売市場の東横にあります。 伊吹島行きの定期便「NEW IBUKI Ⅱ」の始発（午前