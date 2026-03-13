【新華社バヤンノール3月13日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市で11日、黄河の澄んだ本流と濁った支流が混ざり合い、鮮やかなコントラストを描き出した。凍結が解消され、流れが回復したことが影響したとみられる。（記者/李雲平）