ユニバーサル ミュージックから、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』のエンドソングを収録したレコード商品が、2026年3月20日（金）に発売されます。グラミー賞を受賞したR＆B歌姫SZAが歌唱する楽曲を収録した、コレクタブルなアイテムが登場します。映画の公開に合わせてデジタル配信がスタートしたオリジナル・サウンドトラックや、豪華特典が当たるキャンペーン情報とあわせて紹介します。 ユニバーサル