【新華社北京3月13日】中国商務部の報道官は13日、中米経済・貿易協議について、双方の合意に基づき、何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理が14〜17日に代表団を率いてフランスに赴き、米国側と協議すると発表した。双方は、両国首脳が韓国・釜山で行った首脳会談とこれまでの電話会談で達した重要な共通認識を指針とし、互いに関心を持つ経済・貿易問題について協議する。