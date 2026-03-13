お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん（40）が12日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。用を足すため途中退席する場面があった。この日の企画は「レギュラー番組なし芸人」。良ちゃんらレギュラー番組がない芸人が、MC側のゲストのバカリズムから助言を受けた。そんなバカリズムを「先生」と評した良ちゃんは、「先生、ちょっといいですか？」と突然挙手。「ちょっとトイレに行きたくなっちゃった