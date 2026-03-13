8人組グループ・B&ZAIによる初の地上波特番として15 日に放送されるABCテレビ『ナニワでバンザイ！ 自分トリセツ 2.0』（深1：57）の第2回の内容が明らかになった。今回はアイドル×毒舌芸人“異色のキッチン・セッション”をテーマに、関西芸能界の重鎮・メッセンジャーの黒田有と対面する。【番組カット】楽しそう！「ぷるるん音頭」に挑戦するB&ZAI結成1年、屈指の演奏技術とアクロバットを武器に快進撃を続けるB&a