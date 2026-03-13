G大阪は14日にアウェーで広島と対戦する。超過酷な日程な中、狙うはリーグ戦4連勝。西地区首位の座をキープする。イェンス・ヴィッシング監督は「スケジュールというのは自分たちがコントロールできるところではない。どのように自分たちがやらないといけないのか、そこにフォーカスしたい」と言い訳を口にしない。だが、8日のリーグ長崎戦後はACL2準々決勝ラチャブリ戦のためにタイへ移動。そして長距離移動と高温多湿を伴っ