ソフトバンク、ブルージェイズなどでプレーした独立リーグ・栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則（44）が13日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指し、準々決勝でベネズエラと対戦する侍ジャパンについて語った。1次ラウンドC組を4戦全勝で1位通過した侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・スタジアムでD