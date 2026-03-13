不正会計があったニデックは１３日、現旧の取締役や監査役ら役員の法的責任の有無を調査するため、外務の専門家で作る「役員責任調査委員会」を設置したと発表した。菊地伸弁護士ら３人で構成する。発表によると、２０２０年度〜２５年度（４〜６月まで）に役員だった人を調査対象とする。ニデックは調査委の報告や提言に基づいて、「損害賠償請求やその他の法的措置を行うべきか判断する」としている。ニデックの不正会計を