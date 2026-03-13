政府は13日、女性の活躍を推進するための基本計画を閣議決定しました。現在は公的証明書に旧姓を表記したい場合、結婚後の姓と旧姓の「併記」しか許されていませんが、旧姓のみを記す「単記」も許可するよう法制化を検討することが盛り込まれています。政府は13日、2026年度から5年間取り組む、女性活躍などを推進するための方針や目標を示す「第6次男女共同参画基本計画」を閣議決定しました。基本計画には、公的証明書に結婚後の