ペダル付き電動バイク「モペット」を、電動アシスト自転車と偽って販売して、およそ4800万円をだまし取ったとして会社社長らが書類送検されました。警視庁によりますと都内の輸入品販売会社「レガリス」社長の男性ら5人は、2022年から去年にかけ、ペダル付き電動バイク「モペット」を、電動アシスト自転車と偽ってバイク販売店の「バイク王」に販売しおよそ4800万円をだまし取った疑いが持たれています。また法人としての「レガリ