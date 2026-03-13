女優の郄石あかり（23）が14日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲストとして生出演。朝の連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロインに決定した当時を振り返った。番組ではこの日、郄石がヒロイン決定を知った瞬間の映像を披露。2024年9月、Tシャツ、スエットパンツ姿の郄石は布団が敷かれた和室でマネジャーからカードを渡され、「エーッ！」と絶叫。口に手をやり、「本当ですか？エーッ、凄い！」と泣き