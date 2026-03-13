コカインを使用したとして、警視庁は１３日、世界的７人組音楽グループ「ＸＧ」のプロデューサー酒井じゅんほ容疑者（３９）（東京都目黒区）ら男４人を麻薬取締法違反（使用）容疑で再逮捕した。ほかに再逮捕されたのは、エンターテインメント大手「エイベックス」の３８歳と５１歳の社員ら。同庁幹部によると、４人は２月２２日頃、愛知県内やその周辺でコカインを使用した疑い。調べに酒井容疑者は容疑を認めている。４