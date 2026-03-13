歌手の工藤静香（55）が、ほほえましい“愛犬”の姿が印象的な自宅での日常を公開した。【映像】工藤静香、「すんごい豪邸」と話題の自宅での日常の様子Instagramで、自宅の庭で育てた下仁田ネギや果物を収穫する様子、さらにその食材を使った手料理などを披露し、「すんごい豪邸」「もう庭が庭ではなく公園！」「しーちゃん、なんでも手作りですごい」などのコメントが寄せられた工藤。さらに愛犬を溺愛する姿も度々発信し、