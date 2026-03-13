犬に教えておいたほうがいいしつけ 1.名前を覚えてもらうこと 犬に教えておいたほうがいいしつけは、名前を覚えてもらうことです。 飼い主に名前を呼ばれたとき、確実に飼い主に注目することができるようにするためです。飼い主に注目することができれば、次に出される指示も理解しやすくなります。 犬には「名前」という概念はありませんが、「言葉」として覚えることができます。そのため、名前は「そら」「ここ」「もも」