新潟市西蒲区稲島の田んぼでことし2月26日、中高年とみられる女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察のその後の捜査で、女性は新潟市西蒲区に住む78歳の女性と判明しました。警察によりますと2月26日午前9時前、通行人から「田んぼの中に人が倒れている」と通報があり、現場で中高年とみられる身長160cmほどの女性が倒れているのが発見されました。現場の田んぼは県道562号に面していて、雪解けによる