NTTドコモは、オンライン専用プラン「ahamo」を1年以上契約しているユーザーを対象に、「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」へのプラン変更で月額料金を最大12カ月間割り引く「ahamo→MAXのりかえ割」を3月17日に開始する。 割引額は、「ドコモ MAX」へ変更した場合は月額最大2750円、「ドコモ ポイ活 MAX」へ変更した場合は月額2200円となる。ドコモ MAXは月間1GBまでの場合割引額は0円、1GB超～