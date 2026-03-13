NTTドコモは、国立競技場（MUFGスタジアム）南側正面の「Eゲート」を、「NTT ドコモ ゲート E」とするほか、「LIMINAL SUITE」の3F東側ラウンジを「ドコモ MAX Lounge」と命名し、4月1日より運用を開始する。 同ラウンジは、最大100名程度を収容可能なスイートラウンジで、イベント開演前後にリラックスしながら過ごせるという。 ラウンジのオープンを記念し、ドコモの料金プラン「ドコモ