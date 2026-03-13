ついに札幌を皮切りにラストツアーが始まる嵐。各地のきょうのにぎわいを総力取材しました。（向山記者）「嵐のカバンを持った人が赤れんが庁舎にも多くいます」あっちにも！こっちにも！ 札幌市内の至るところにファンの姿が。最後に吹き荒れる「嵐フィーバー」を追いかけます！（岡崎アナウンサー）「ありました！嵐のポスター！若いころの嵐のメンバーです。ありがとう嵐と書いたメッセ