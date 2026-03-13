山本との対決で期待されるトーバー(C)Getty Imagesはたして、“打倒・王者”はなるか。来る現地時間3月14日に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で野球日本代表「侍ジャパン」と対戦するベネズエラ代表に、母国内で期待と関心が高まっている。【動画】これが日本のエース！山本由伸のスプリットでの奪三振シーンを見る対峙するのは、球界屈指の怪腕と言える山本由伸だ。2023年12月にドジャースと投