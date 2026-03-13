来年度予算案をめぐり衆議院予算委員会では、採決の前提となる締めくくりの質疑が行われています。黒島秀佳記者の中継です。来年度予算案は13日夜にも衆議院を通過する見通しですが、異例のスピード審議に野党側は「国会は下請け機関ではない」などと厳しく批判しています。中道改革連合長妻予算委筆頭理事「国民の税金で作られた過去最大122兆円の国家予算を厳しく精査できなくなってしまう。国会は政府の下請け機関ではない」