国民的アイドルグループの嵐が行う最後の全国ツアーが、いよいよ始まろうとしている。【写真】大野神社が押印する“まんま嵐”の限定御朱印紙「嵐は2020年12月31日をもってグループ活動を一時休止していましたが、昨年11月に『We are ARASHI』と銘打った全国ツアーの開催を発表。3月13日の札幌ドーム公演を皮切りに、東京、名古屋、大阪、福岡の全国5大ドームを巡る予定です」（スポーツ紙記者、以下同）東京ドームで千秋楽を迎