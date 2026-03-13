スーパーで品薄となったコメの商品棚＝2024年8月、東京都練馬区の「アキダイ」政府が見直しを検討中のコメの備蓄制度で、新たに導入する民間備蓄を20万トンとする方向で調整していることが13日、分かった。政府備蓄を含めた備蓄全体の2割、国内消費量の約10日分に相当する。2028年度から制度の運用を開始する。凶作や需要急増で供給が不足して流通市場が逼迫した際、政府備蓄米に先行して迅速に放出する。「令和の米騒動」に伴