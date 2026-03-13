少女時代のイム・ユナと俳優のアン・ボヒョンが出演する韓国映画「プリティ・クレイジー悪魔が引っ越してきた」（原題：ＰＲＥＴＴＹＣＲＡＺＹ）が６月１９日より、シネマート新宿他全国順次公開が決定し、日本版ポスタービジュアルが解禁となった。今作は２０１９年、長編映画デビュー作にして韓国で９４２万人を動員した大ヒット映画「ＥＸＩＴイグジット」のイ・サングン監督とイム・ユナが再タッグを組んだ話題作だ。