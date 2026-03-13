俳優の岡田将生（36）が12日、Instagramを更新。にこやかな表情を見せる姿に反響が寄せられている。【映像】岡田将生、高畑充希との密着夫婦ショット＆パパになった姿2024年11月19日に、俳優の高畑充希（34）との結婚を発表し、2026年1月28日には第1子誕生を報告していた岡田。Instagramでは、「わたくしは うちの子が好きだ」とコメントした、ソファでくつろぐ猫の動画や、初の海外作品である韓国ドラマの撮影が終了したこ