電車を降り、線路を歩き移動する乗客ら（乗客提供、ＳＮＳ投稿動画より）１３日午後０時２０分ごろ、東急東横線大倉山−みなとみらい線みなとみらい間で停電が発生した。同区間を走行中の上り急行電車と下り特急電車が自走できなくなり、駅間で停車。乗客計約千人が線路上を歩いて最寄り駅に避難した。東急電鉄によると、避難には最大で約１時間半かかり、上り急行電車に乗っていた２０代女性が過呼吸による体調不良を訴え、病