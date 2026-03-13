歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が13日、ブログを更新。新幹線が停電のアクシデントに見舞われたことを報告した。同日、兵庫県・アクリエひめじ大ホールで行われる「市川團十郎特別公演」に出演するため、移動していた團十郎は「新幹線停電？停電らしい、まじか、今連絡あり、至急でようとなりました」とつづった。続けての投稿で「新幹線は止まってましたがみんなの努力で舞台はしっかりと!!」と報告。公演を無事に終えたこと