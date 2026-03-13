湖面の下に、かつて人が暮らしていた宿場町が眠っている。福島県・桧原(ひばら)湖は、明治21（1888）年の磐梯山(ばんだいさん)噴火によって生まれた湖で、会津米沢街道の宿場町が丸ごと水没した。いま湖底には何が残されているのか。帝京大学文化財研究所の佐々木ランディ准教授による『水中遺跡はそこにある』（ちくまプリマー新書）から一部を紹介する――。（第1回）写真＝Wikimedia Commons福島県にある桧原湖。2009年8月15日