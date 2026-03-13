3月13日 発表 「刺繡缶バッジビスケット」株主優待限定バージョン バンダイナムコホールディングスは3月13日、株主優待制度の新たな優待品導入を発表した。 同社では、毎年3月末日時点での株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主を対象に、年に1回、保有株数（株主優待ポイント）に応じて優待品を進呈する「株主優待制度」が導入されている。 対象者は、複数の選択肢