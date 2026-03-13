人生後半に必要な人間関係は何か。精神科医の和田秀樹さんは「ある経営者の男性が、長年の親友を亡くしたことをきっかけにうつ状態に陥り、その後も長いうつ症状に苦しむことになった。何ごとも一点集中になってしまうと、何かあったときに崩れやすくなる」という――。※本稿は、和田秀樹『60歳で離れる人、60歳からつきあう人』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jelena83※写真はイメージです - 写真